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تيجراي تنفي استهداف الطيران الإثيوبي معسكرًا لتدريب قواتها الخاصة

12:42 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
تيجراي تنفي استهداف الطيران الإثيوبي معسكرًا لتدريب قواتها الخاصة

جبهة تحرير شعب تيجراي

وكالات

نفت جبهة تحرير شعب تيجراي، الثلاثاء، صحة ما أعلنته الحكومة الإثيوبية من استهداف مركز تدريب للقوات الخاصة للجبهة خارج عاصمة الإقليم ميكيلي وتدميره، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح المتحدث بايم جبهة تحرير شعب تيجراي كنديا جبريهيوت أن الغارة التي شنتها طائرات إثيوبية كانت لمنطقة زراعية على بعد 25 كيلومترًا شرق العاصمة ميكيلي مشيرًا إلى أن الطائرات حاولت شن غارة أخرى صدتها الدفاعات الجوية.

ونفى وجود مركز عسكري أو مركز تدريب في تلك المنطقة، مضيفًا: "لم يكن هناك هدف عسكري أو مركز تدريب. القصد هو ترويع شعب تيغراي".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق الثلاثاء، استهداف مركز تدريب للقوات الخاصة لجبهة تحرير شعب تيجراي، شرق عاصمة الإقليم ميكيلي.

وكثف سلاح الجو في الجيش الإثيوبي غاراته خلال الفترة الماضية على تيجراي وشن في الأسبوعين الأخيرين نحو ٩ ضربات جوية لاستهداف معسكرات ومراكز تابعة للجبهة.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن ٣ أطفال على الأقل، قتلوا خلال غارات الجيش الإثيوبي الأسبوع الماضي.

جبهة تحرير شعب تيجراي الطيران الإثيوبي الحكومة الإثيوبية مركز تدريب للقوات الخاصة

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