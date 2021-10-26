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الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر قمة المناخ في جلاسجو

11:57 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر قمة المناخ في جلاسجو

الملكة إليزابيث الثانية

لندن - (د ب أ)

لن تحضر الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها المملكة المتحدة الأسبوع المقبل وستقوم بتوجيه رسالة بالفيديو بدلا من ذلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن مكتب الملكة إليزابيث قوله "في أعقاب النصيحة بالراحة، تقوم الملكة بواجبات خفيفة في قلعة ويندسور. وللأسف قررت جلالتها عدم السفر إلى جلاسجو لحضور" الاستقبال بقمة الأطراف المشاركة فى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ "كوب26" في أول نوفمبر.


ويأتي الإعلان بعد نقل الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا إلى المستشفى بناء على نصيحة الأطباء، وهي الزيارة التي تم إبقاؤها سرية ولم يؤكدها القصر إلا بعد أن كشفتها صحيفة ذا صن.

وشوهدت الملكة وهي تستخدم عصا للمشي للمرة الأولى خلال قداس في كنيسة ويستمنستر يوم 12 أكتوبر الجاري.

الملكة إليزابيث الثانية قمة المناخ جلاسجو قمة الأمم المتحدة للمناخ

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