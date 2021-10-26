ارتفاع عدد ضحايا هجوم داعش في ديالى إلى 28 شخصًا

بغداد - (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية وشهود عيان بارتفاع قتلى هجوم شنه تنظيم داعش مساء اليوم الثلاثاء على إحدى القرى شمال شرقي محافظة ديالى 57 كم شمال شرقي بغداد إلى 13شخصا.

وأوضحت المصادر أن عناصر بتنظيم داعش هاجمت مساء اليوم قرية الرشاد بقضاء المقدادية وقامت بإطلاق الرصاص بشكل كثيف وعشوائي على المنازل مما تسبب بمقتل 13 مدنيا وإصابة نحو 15 آخرين بجروح، ثم لاذوا بالفرار.

كانت المصادر الأمنية وشهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بمقتل 11شخصا وإصابة 15 آخرين في الهجوم.