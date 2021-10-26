Masrawy logo white

ارتفاع عدد ضحايا هجوم داعش في ديالى إلى 28 شخصًا

11:54 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
ارتفاع عدد ضحايا هجوم داعش في ديالى إلى 28 شخصًا

هجوم داعش

بغداد - (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية وشهود عيان بارتفاع قتلى هجوم شنه تنظيم داعش مساء اليوم الثلاثاء على إحدى القرى شمال شرقي محافظة ديالى 57 كم شمال شرقي بغداد إلى 13شخصا.

وأوضحت المصادر أن عناصر بتنظيم داعش هاجمت مساء اليوم قرية الرشاد بقضاء المقدادية وقامت بإطلاق الرصاص بشكل كثيف وعشوائي على المنازل مما تسبب بمقتل 13 مدنيا وإصابة نحو 15 آخرين بجروح، ثم لاذوا بالفرار.

كانت المصادر الأمنية وشهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بمقتل 11شخصا وإصابة 15 آخرين في الهجوم.

هجوم داعش ضحايا ديالى بغداد

الخبر التالى:

الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر قمة المناخ في جلاسجو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تؤثر على معظم أنحاء البلاد.. الأرصاد تصدر أول بيان رسمي بشأن موجة الأمطار المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا