الرئيس العراقي: هجوم ديالي محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلاد
العراق - (أ ش أ)
استنكر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي على أحدى القرى في ديالى، ووصفه بأنه " محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلاد".
وقال صالح - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن: "الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى هو تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم أجهزتنا الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر داعش، وأهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل المنطقة ".
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