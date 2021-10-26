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السعودية تنضم للبيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ

11:03 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
السعودية تنضم للبيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ

الهيئة السعودية للفضاء

السعودية - (أ ش أ)

انضمت الهيئة السعودية للفضاء إلى البيان المشترك لتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق التعاون في مجال الأنشطة الفضائية، واستعراض جهودها حيال الحد من تداعيات تغير المناخ، حيث يُعد البيان بوابة دولية لتحفيز اهتمامات المجتمعات المحلية والإقليمية بتكنولوجيا الفضاء للعمل المناخي مما سيسهم في بناء القدرات والكوادر المحلية في هذا المجال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن البيان المشترك الدولي للرصد الفضائي للمناخ يعد أحد أحدث وأهم المحركات الدولية لوضع حلول مبنية على التقنيات الفضائية للحد من التحديات المناخية التي تواجه كوكب الأرض، وذلك بواسطة تزويد المختصين والجهات الحكومية والمنظمات الأهلية المهتمة بالتغير المناخي بالبيانات متعددة المصادر لا سيما بيانات الأقمار الصناعية، والمعلومات والخبرات والتقنيات الفضائية المتعلقة بالرصد والتتبع لإجراء الدراسات.

وتنطلق أهداف الهيئة من خلال تبني والمشاركة في البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث وضعت الرؤية البيئة والتنمية المستدامة من الأهداف الرئيسة لها، ونصت على ضرورة الحفاظ عليها، وفي المقام الأول كواجب ديني ووطني وإنساني ومسؤولية أمام الأجيال القادمة، بوصفه من المقومات الأساسية لجودة الحياة وضرورة للحد من مستويات التلوث في البيئة.

هذا المحتوى من

Asha
الهيئة السعودية للفضاء الرصد الفضائي للمناخ السعودية

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