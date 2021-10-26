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‏الأمين العام للأمم المتحدة يندد بـ"وباء الانقلابات" في العالم

10:51 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
‏الأمين العام للأمم المتحدة يندد بـ"وباء الانقلابات" في العالم

أنطونيو جوتيريش

وكالات

ندد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ"وباء الانقلابات" في العالم، ودعا مجلس الأمن للتحرك مع استعداد المجلس لبحث ما وصفه بأنه "انقلاب الجيش" على السلطة في السودان، حسبما ذكرت "رويترز"

وقال جوتيريش الثلاثاء، إن الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية، داعيًا جميع الأطراف في البلاد إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأوضح أن الانقسامات الجيوسياسية القوية والصعوبات التي يواجهها مجلس الأمن في اتخاذ تدابير قوية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء كورونا تخلق بيئة يشعر فيها بعض القادة العسكريون بأنهم بمنأى تماما عن أي عقاب ويمكنهم فعل كل ما يريدونه لأنه لن يحدث لهم شيء.

ودعا الدول الكبرى إلى العمل معًا من أجل وحدة مجلس الأمن لضمان وجود رادع فعال لوباء الانقلابات.

أنطونيو جوتيريش الانقلابات مجلس الأمن السودان تونس

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