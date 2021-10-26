‏انتهاء جلسة مجلس الأمن حول السودان دون إصدار موقف موحد بسبب تباين الآراء

وكالات

انتهت مساء الثلاثاء جلسة بمجلس الأمن الدولي عقدت بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، دون إصدار موقف موحد بسبب تباين الأعضاء حول الأحداث، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وخلال كلمة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، رأى أن الاحتجاجات في السودان ليست سلمية وأن هناك من يستعمل العنف ضد القوى الامنية والجيش. ودعا إلى دعم المرحلة الانتقالية عبر الحوار.

فيما رأت واشنطن، تحركات الجيش السوادني أنها حادت وانحرفت عن التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني.

وأعلنت بعثة ألمانيا بالأمم المتحدة، ‏تعليق التعاون التنموي مع ‎السودان حتى إشعار آخر ومشيرة إلى أن برلين ستراقب الوضع بعد ما الانقلاب على حد وصفها.

بدوره أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ"وباء الانقلابات" في العالم، ودعا مجلس الأمن للتحرك مع استعداد المجلس لبحث التحركات العسكرية الأخيرة على السلطة في السودان.

وذكر أن الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية داعيا جميع الأطراف في البلاد إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.