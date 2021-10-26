أمريكا قلقة من خطط إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

وكالات

عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة لخطط إسرائيل المضي قدما في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة قائلة إن هذه التحركات تتعارض مع جهود خفض التوترات وتضر بآفاق حل الدولتين الذي تدعو إليه واشنطن، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأبناء.

ونشرت إسرائيل يوم الأحد مناقصات لبناء أكثر من 1350 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة ومن المتوقع أيضا أن تناقش السلطات مقترحات لبناء 3000 منزل آخر.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، إن المناقصات التي طرحتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لبناء نحو 1355 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، استهتار صارخ بالمناشدات والمطالبات الأمريكية لدولة الاحتلال بوقف الإجراءات أحادية الجانب بما فيها المشروعات الاستيطانية.