Masrawy logo white

أمريكا قلقة من خطط إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

09:55 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
أمريكا قلقة من خطط إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

أرشيفية

وكالات

عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة لخطط إسرائيل المضي قدما في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة قائلة إن هذه التحركات تتعارض مع جهود خفض التوترات وتضر بآفاق حل الدولتين الذي تدعو إليه واشنطن، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأبناء.

ونشرت إسرائيل يوم الأحد مناقصات لبناء أكثر من 1350 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة ومن المتوقع أيضا أن تناقش السلطات مقترحات لبناء 3000 منزل آخر.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، إن المناقصات التي طرحتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لبناء نحو 1355 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، استهتار صارخ بالمناشدات والمطالبات الأمريكية لدولة الاحتلال بوقف الإجراءات أحادية الجانب بما فيها المشروعات الاستيطانية.

واشنطن الاحتلال الاسرائيلي بناء المستوطنات

الخبر التالى:

تونس: التحفظ على وزير الفلاحة السابق وآخرين على خلفية قضية فساد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. الزمالك يستهل مشواره في الدوري بثنائية بمرمى إنبي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا