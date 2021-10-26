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الجيش اللبناني: إحباط عملية تهريب سوريين عبر عكار ومقتل اثنين من المهربين

08:46 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الجيش اللبناني: إحباط عملية تهريب سوريين عبر عكار ومقتل اثنين من المهربين

الجيش اللبناني

لبنان - (أ ش أ)

أكد الجيش اللبناني أن دورية من قواته تمكنت اليوم من إحباط عملية تهريب أثناء محاولة عدد من المهربين إدخال مجموعة من السوريين بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضي اللبنانية في بلدة المقيبلة في وادي خالد بعكار شمالي البلاد.
وأضاف الجيش اللبناني أن الدورية تعرضت إلى إطلاق نار فردت بالمثل، ما أدى إلى إصابة مهربين اثنين نقلا إلى المستشفى للمعالجة وما لبث أن فارقا الحياة، فيما فر السوريون وباقي المهربين باتجاه الأراضي السورية.

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احباط تهريب سوريين الجيش اللبناني عكار

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