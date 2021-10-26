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مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في هجوم للجيش اليمني في تعز

08:24 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في هجوم للجيش اليمني في تعز

الجيش اليمني

اليمن - (أ ش أ)

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران غرب محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن هجوم قوات الجيش استهدف مواقع الميليشيا الحوثية في جبهات العنين وحذران والصياحي.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم، مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية جنوب محافظة مأرب، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

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هجوم الجيش اليمني مقتل حوثيين الحرب اليمنية تعز

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