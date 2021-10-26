العراق: إبطال مفعول عبوة ناسفة وقنبلة يدوية جنوبي بغداد

العراق - (أ ش أ)

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، عن إبطال مفعول عبوة ناسفة وقنبلة يدوية في محافظتي النجف وبابل جنوبي العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر الأمني ـ في تصريح خاص للقناة (العراقية) الإخبارية اليوم ـ بأن "القوات الأمنية تمكنت خلال عملية مداهمة أحد الأوكار من معالجة قنبلة يدوية في حي الجزائر بالعاصمة بغداد، وفق الإجراءات القياسية في محافظة النجف" بدون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وأوضح أن خبراء المتفجرات تمكنوا أيضا من معالجة عبوة ناسفة؛ تتكون من مواد شديدة الانفجار تقدر بـ 2 كيلو جرام في ناحية مدينة الإسكندرية منطقة مويلحة الثالثة بمحافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بانفجار عبوة ناسفة على قطعات الجيش ضمن قضاء الحضر في محافظة الموصل.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية، خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد؛ لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية.