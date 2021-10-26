ارتفاع ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا اليومية على مستوى العالم

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

سجلت العديد من الدول، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوفيات والإصابات بكوفيد-19.

آسيويا، في روسيا، سجلت السلطات الصحية 34 ألفًا و 466 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 1106 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و316 ألفًا و19 إصابة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 232 ألفًا و 775 حالة وفاة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية نقلا عن بيانات وزارة الصحة.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 7706 حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 66 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات مليونا و866 ألفًا و863 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفًا و865 حالة، بحسب ما أوردته صحيفة "بانكوك بوست" عبر موقعها الإلكتروني.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 3 آلاف 595 إصابة جديدة بكورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 896 ألفًا و174 إصابة، في حين تم تسجيل 65 وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 21 ألفًا و802 وفاة، بينما تماثل ألفان و989 شخصًا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 810 آلاف و290 متعافيًا.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2266 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 520 ألفا و68 حالة، والوفيات إلى 6939 حالة.

وسجلت الوزارة تعافي 1194 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 486 ألفا و426 حالة.

وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 9 آلاف و96 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 5 ملايين و870 ألف إصابة، كما سجلت 156 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 125 ألفا و519 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 611 إصابة جديدة بكورونا، و35 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و241 ألفا و90 إصابة، والوفيات إلى 143 ألفا و270. وسجلت تعافي 1141 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4 ملايين و84 ألفا و831.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 568 ألفا و257 والوفيات إلى 27 ألفا و 834.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية اليوم /الثلاثاء/ بأنه تم تسجيل 3 آلاف و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة - وفقا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية في نشرتها بالانجليزية - أنه بذلك يكون إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة قد ارتفع إلى 179 ألفا و95 إصابة، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 339 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة هناك 3272 حالة عدوى محلية و5 حالات إصابة وافدة من الخارج.

وفي أوروبا، في المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 263 حالة وفاة، و40 ألفا و954 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 139 ألفا و571 حالة، والعدد التراكمي للإصابات المؤكدة إلى 8 ملايين و809 آلاف و774 إصابة.

وفي أسكتلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2666 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 629 ألفا و104 والوفيات إلى 9054.

كما سجلت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 269 ألفًا و225 مُصابًا على مستوى البلاد.

وأشارت الوزارة- في بيانها، الذي أوردته صحيفة (بلفاست-تلجراف) الأيرلندية الشمالية، عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2669 حالة، عقب تسجيل حالة 4 وفيات جديدة على مدار أمس.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 829 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 86 ألفًا و 280 مُصابًا على مستوى البلاد. وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية - في بيان لها أوردته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية - أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 18 ألفًا و141 حالة وفاة عقب تسجيل 3 وفيات جديدة على مدار أمس.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4054 إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و474 ألفا و 773 إصابة، والوفيات إلى 131 ألفا و904 حالات.

وأعلنت السلطات الصحية في رومانيا تسجيل 16 ألفًا و765 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و587 ألفًا و880 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 45 ألفًا و503 حالات وفاة، عقب تسجيل 523 حالة وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليونا و345 ألفًا و324 شخصًا على مستوى البلاد.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و363 إصابة بكورونا، فيما سجلت 31 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 118 ألفا و448 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة 7 ملايين و228 ألفا و260 إصابة.

وفي أسبانيا، سجلت السلطات الصحية 1906 حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 87 ألفا و186 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة 5 ملايين و2217 إصابة.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و463 إصابة جديدة بفيروس كورونا و129وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و483 ألفا و202 والوفيات إلى 95 ألفا و245.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7840 إصابات جديدة بكورونا و63 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و111 ألفا و957، والوفيات إلى 9634.

وفي السويد، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2275 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و9 حالات وفاة. وأضافت أن حوالي 85٪ من الأشخاص في السويد الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا تلقوا لقاحًا واحدًا و 80% حصلوا على جرعتين على الأقل.

وسجّلت سلطات الصحة اليونانية ارتفاعا ملحوظا في الزيادة اليومية في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، وذلك بواقع 25 حالة وفاة، و4 آلاف و165 إصابة جديد، يرتفع بها إجمالي الوفيات المسجلة في اليونان منذ ظهور الوباء إلى 15 ألفا و707 حالات، إجمالي الإصابات إلى 724 ألفا و571 إصابة.

وفي جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 189 إصابة خلال اليوم الأخير، وحالتي وفاة جديدة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 570 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 123 ألفا و546 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة في جمهورية أيرلندا 2193 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 433 ألفًا و 915 مُصابًا على مستوى البلاد.

وأشارت الوزارة- في بيانها، الذي أوردته صحيفة (ذا جورنال) الأيرلندية، عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن حصيلة الوفيات مازالت ثابتة عند 5369 حالة.

وفي أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 70 ألفا و291 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45 مليونا و 528 ألفا و926 حالة، كما تم تسجيل 1441 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 737 ألفا و526 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2250 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليون و709 آلاف و113 حالة، كما سجلت 32 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و838 شخصا.

وعلى جانب أمريكا الجنوبية، أفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن البلاد سجلت 11 ألفا و950 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و 334 حالات وفاة بسبب كوفيد-19. وارتفع العدد الرسمي للوفيات حاليا إلى 605 آلاف و804 حالات، وبلغ إجمالي الإصابات 21 مليونا و735 ألفا و560 حالة إصابة منذ بدء الجائحة.

وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 947 ألفا و935 والوفيات إلى 8201.

إفريقيا، في جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 146 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 88 ألفا و 934 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و919 ألفًا و 778 إصابة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

ورصدت وزارة الصحة الكينية 3 وفيات و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في كينيا 5 آلاف و263 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 252 ألفا و839 إصابة.