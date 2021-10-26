للمرة الأولى.. الوقود الأحفوري ليس مصدر الطاقة الرئيسي في الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

أظهر تقرير للمفوضية الأوروبية أن مصادر الطاقة المتجددة تفوقت على أنواع الوقود الأحفوري لتكون المصدر الرئيسي للطاقة في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى.

وأظهر تقرير حالة الاتحاد لعام 2021 أنه تم استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد 38% من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ37% لأنواع الوقود الأحفوري.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تكافح فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحماية المواطنين الضعفاء والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وفشل اجتماع عقد في لوكسمبورج اليوم الثلاثاء في التوصل إلى اتفاق بشأن اتخاذ تدابير طويلة المدى للتعامل مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، على الرغم من ضغط إسبانيا واليونان وفرنسا لإجراء إصلاحات لسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.