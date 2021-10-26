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زعيم الجهاد الإسلامي: استقرار مستوطنات إسرائيل مرتبط بإنهاء حصار غزة

07:24 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
زعيم الجهاد الإسلامي: استقرار مستوطنات إسرائيل مرتبط بإنهاء حصار غزة

زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ال

غزة - (د ب أ)

قال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة اليوم الثلاثاء، إن استقرار مستوطنات إسرائيل مرتبط بإنهاء حصار غزة ورفع القيود عن سكانها.

واعتبر النخالة في كلمة عبر الهاتف خلال مهرجان نظمته الجهاد في غزة أن إنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة "ليس منة من أحد ولا مسألة تخضع للتفاوض والابتزاز السياسي".

وقال إن "حصار غزة هو جريمة وحرب مفتوحة تشن على شعبنا على مدار الوقت و هذه الجريمة يجب أن تنتهي بلا مقابل ودون تعهدات أو تنازلات".

وتابع "إذا كنا جادين بإنهاء الحصار يجب أن يكون كل شيء مرهونا بذلك ويجب أن نربط الاستقرار على المستوطنات بالاستقرار وإنهاء الحصار عن القطاع وهذا على أقل تقدير إذا كنا مضطرين إلى ذلك وإلا سيبقى الحصار".

وأكد النحالة إن إعادة ما دمره "العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة هو مسؤولية كل الدول "التي دعمت العدوان والدول التي صمتتْ على حصارنا خاصة الدول التي لها علاقة بالعدو (إسرائيل) والدول التي طبعت وتسعى للتطبيع".

وطالب "الأخوة في الدول العربية بالقيام بواجباتهم ولا نعفيهم من ذلك (دعم إعمار غزة)، فهم مسؤولون ولو تهربوا من ذلك تحت ادعاءات باطلة".

زياد النخالة إسرائيل حصار غزة

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