Masrawy logo white

أمين التعاون الخليجي: المجلس يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة

07:19 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
أمين التعاون الخليجي: المجلس يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة

الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ارشيفية

السعودية - (أ ش أ)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن المجلس يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسعى المجلس مع الأصدقاء والشركاء لتحقيق ذلك.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقباله بمقر الأمانة في الرياض اليوم الثلاثاء، منسقة وزارة الخارجية الهولندية لشؤون الخليج آنا ماري هايدن، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانييت ألبيردا، حيث جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون وجهوده فيما يتعلق بتعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال ونشر ثقافة الحوار واحترام حقوق الإنسان.

كما جرت - خلال اللقاء - مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أهمية تطوير وتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات بين مجلس التعاون وهولندا لخدمة المصالح المشتركة.

هذا المحتوى من

نايف فلاح مبارك الحجرف مجلس التعاون الخليجي السعودية الرياض وزارة الخارجية الهولندية جانييت ألبيردا

الخبر التالى:

زعيم الجهاد الإسلامي: استقرار مستوطنات إسرائيل مرتبط بإنهاء حصار غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. 5 بنوك تطرح ودائع جديدة بفائدة مرتفعة للأفراد والشركات.. فما التفاصيل؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا