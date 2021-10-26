Masrawy logo white

وزراء الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على رفع أسعار الطاقة

07:03 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
وزراء الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على رفع أسعار الطاقة

الاتحاد الأوروبي ارشيفية

بروكسل - (د ب أ)

فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات طويلة المدى لرفع أسعار الطاقة في أوروبا وذلك خلال اجتماع في لوكسمبورج.

وضغطت إسبانيا، مدعومة من اليونان وفرنسا، من أجل إجراء إصلاحات واسعة النطاق لسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لكنها واجهت مقاومة من مجموعة من دول الاتحاد بقيادة ألمانيا.

وزادت الخلافات بين الدول الأعضاء قبل اجتماع لوكسمبورج، حيث انضمت السويد وبلجيكا إلى مجموعة الدول الرافضة للتدخل في سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وتعاني إسبانيا، مثل معظم دول جنوب أوروبا، من أكبر زيادات في أسعار الطاقة منذ سنوات، وتطالب بمنصة مشتركة لشراء الغاز، ووضع احتياطات غاز استراتيجية لحماية السوق من الصدمات الاقتصادية.

وترى الحكومة الإسبانية أن "صندوق أدوات" المفوضية الأوروبية الخاصة بالتدابير الوطنية قصيرة الأجل للتعامل مع قضايا أسعار الطاقة، غير كافي.

وكانت ألمانيا قد أعربت عن موقف ضد إصلاح سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي في ورقة استعرضت فيها موقفها، واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وجاء في الورقة أن ألمانيا تشاطر المفوضية الأوروبية تحليلها الأخير بأن ارتفاع أسعار الطاقة يتعلق بعوامل اقتصادية عالمية خارجية وليس بهيكل سوق الطاقة في الاتحاد الاوروبى .

وعلى هذا النحو جاء في الورقة أن ألمانيا "لا تستطيع تأييد أي إجراء يتعارض مع سوق الغاز والكهرباء الداخلية".

ووقعت على هذه الورقة ثماني دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي النمسا وإستونيا وفنلندا والدنمارك وأيرلندا ولوكسمبورج وليتوانيا وهولندا.

الاتحاد الأوروبي أسعار الطاقة لوكسمبورج السويد بلجيكا هولندا ألمانيا سوق الطاقة وكالة الأنباء الألمانية بروكسل

الخبر التالى:

الرئيس الألماني يسلم ميركل ووزراءها وثائق الإعفاء من مناصبهم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. 5 بنوك تطرح ودائع جديدة بفائدة مرتفعة للأفراد والشركات.. فما التفاصيل؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا