لبنان: تعليق الإضراب بعد اجتماع لميقاتي مع رئيسي اتحاد العمال ونقابات النقل

لبنان - (أ ش أ)

أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، تعليق الإضراب العام لقطاع النقل وعدد من القطاعات المتضامنة معه والذي كان مقررًا، غدًا الأربعاء، بجميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في كلمة له عقب اجتماع حضره مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزراء المالية يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية والداخلية بسام المولوي، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر.

وقال طليس إن وقف الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإجتماع ودعم قطاع النقل البري.

وأكد أن اللقاء اليوم تناول موضوعات أساسية وهي الدعم ومصادر التمويل، موضحًا أنه تم الاتفاق على دعم قطاع النقل البري اعتبارًا من مطلع شهر ديسمبر المقبل، حيث يسعى الوزراء المعنيون خلال الشهر المقبل لايجاد مصادر التمويل، ومعالجة موضوع المخالفات في النقل البري ومنها البدع الجديدة والمخالفات القانونية التي تقوم بها بعض البلديات لناحية تشغيل باصات ونقل ركاب.

وتطرق اللقاء إلى معالجة ملف الشاحنات المبردة المخصصة للنقل الخارجي، وإعفاء السائقين العموميين من رسوم الفحص الفني (رسوم الميكانيك).

وتوجه طليس إلى النقابيين في كل المناطق بالدعوة لوقف الإضراب غدًا، طالما أن الهدف هو الوصول إلى حماية السائقين العموميين، مشيرًا إلى أن الإضراب والتحركات لم تكن هدفًا إنما وسيلة يكفلها الدستور.