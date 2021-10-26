محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما أبريل المقبل بعد رفض طعنه

جوهانسبرج - (د ب أ)

رفضت المحكمة العليا في بيترماريتسبورج، اليوم الثلاثاء، الطعن الذي قدمه رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما لتنحية المدعي العام في محاكمته بتهمة الفساد، الأمر الذي يمهد الطريق لبدء القضية التي طال انتظارها ولتبدأ محاكمته أبريل المقبل .

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الآن في 11 أبريل، حيث سيدلي أول الشهود بشهاداتهم. واتهم محامو زوما المدعي العام بيلي داونر بتقديم معلومات سرية لوسائل الإعلام والتحيز ضد موكلهم.

ويواجه زوما، الذي كان في المحكمة بصحبة ابنته اليوم للاستماع إلى الحكم، تهما بالفساد وغسل الأموال والاحتيال فيما يتعلق بصفقة أسلحة بمليارات الدولارات.

وينفي زوما الاتهامات وحاول مرارا إسقاط القضية. وقد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عاما في السجن إذا ما تمت إدانته. كما يتعين عليه المثول أمام لجنة تحقق في الفساد الذي تتردد مزاعم بحدوثه خلال فترة ولايته بين عامي 2009 و 2018.

ورفضت المحكمة الدستورية طلبا قدمه زوما بمراجعة إدانته وصدر حكم بالسجن 15 شهرا بحقه لانتهاكه أمر استدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة قضائية تحقق في الفساد المالي خلال ولايته.

وأثار الحكم أعنف أعمال عنف شهدتها جنوب إفريقيا منذ نهاية الفصل العنصري، حيث قام أنصار زوما بأعمال شغب ونهبوا المتاجر في مقاطعة كوازولو- ناتال، مسقط رأس زوما، مما أسفر عن مقتل 342 شخصا.