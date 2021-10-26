Masrawy logo white

محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما أبريل المقبل بعد رفض طعنه

06:49 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما أبريل المقبل بعد رفض طعنه

جاكوب زوما

جوهانسبرج - (د ب أ)

رفضت المحكمة العليا في بيترماريتسبورج، اليوم الثلاثاء، الطعن الذي قدمه رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما لتنحية المدعي العام في محاكمته بتهمة الفساد، الأمر الذي يمهد الطريق لبدء القضية التي طال انتظارها ولتبدأ محاكمته أبريل المقبل .

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الآن في 11 أبريل، حيث سيدلي أول الشهود بشهاداتهم. واتهم محامو زوما المدعي العام بيلي داونر بتقديم معلومات سرية لوسائل الإعلام والتحيز ضد موكلهم.

ويواجه زوما، الذي كان في المحكمة بصحبة ابنته اليوم للاستماع إلى الحكم، تهما بالفساد وغسل الأموال والاحتيال فيما يتعلق بصفقة أسلحة بمليارات الدولارات.

وينفي زوما الاتهامات وحاول مرارا إسقاط القضية. وقد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عاما في السجن إذا ما تمت إدانته. كما يتعين عليه المثول أمام لجنة تحقق في الفساد الذي تتردد مزاعم بحدوثه خلال فترة ولايته بين عامي 2009 و 2018.

ورفضت المحكمة الدستورية طلبا قدمه زوما بمراجعة إدانته وصدر حكم بالسجن 15 شهرا بحقه لانتهاكه أمر استدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة قضائية تحقق في الفساد المالي خلال ولايته.

وأثار الحكم أعنف أعمال عنف شهدتها جنوب إفريقيا منذ نهاية الفصل العنصري، حيث قام أنصار زوما بأعمال شغب ونهبوا المتاجر في مقاطعة كوازولو- ناتال، مسقط رأس زوما، مما أسفر عن مقتل 342 شخصا.

جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا محاكمة جاكوب زوما بيترماريتسبورج

الخبر التالى:

إيران: تعطل نظام الدفع في محطات الوقود بسبب هجوم إلكتروني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. 5 بنوك تطرح ودائع جديدة بفائدة مرتفعة للأفراد والشركات.. فما التفاصيل؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا