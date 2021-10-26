هل جهود المجتمع الدولي كافية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ؟

نيويورك - (د ب أ)

أظهرت الاحصاءات التي نشرتها الأمم المتحدة قبل انعقاد مؤتمر المناخ في جلاسكو أن جهود المجتمع الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية غير كافية على الإطلاق لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأبرز تقرير أصدره برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الفجوة بين الأهداف الوطنية والاجراءات اللازمة للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 5ر1 درجة.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن تعهدات الدول منفردة بخفض الانبعاثات سوف تؤدي فقط إلى خفض بنسبة 5ر7% من الانبعاثات بحلول عام 2030. ولكن يتعين خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030 من أجل خفض الاحتباس الحراري إلى 5ر1 درجة. كما سوف يكون هناك حاجة أيضا لخفض الانبعاثات بنسبة 30% للحد من الاحتباس الحراري إلى درجتين.

وتأتي هذه الاحصاءات في الوقت الذي قامت فيه 120 دولة بتحديث خطط عملها لمواجهة التغير المناخي، وفقا لما قالته الأمم المتحدة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن العالم في الوقت الحالي يواجه زيادة بواقع 7ر2 درجة في درجات الحرارة عالميا بحلول نهاية القرن.

وقالت إنجر اندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج البيئة الأممي "التغير المناخي لم يعد مشكلة مستقبلية، ولكنه مشكلة حالية"، مضيفة "الوقت يداهمنا".

وذكرت: "أمامنا ثماني سنوات لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى النصف وثماني سنوات لوضع الخطط والسياسات وتنفيذها وتحقيق الانخفاض في نهاية المطاف، ليكون هناك أمل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 5ر1 درجة ".

وأدلت باتريشيا إسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بتعليقات مماثلة أمس الإثنين قائلة: "لم نقترب حتى من النقطة التي يشير العلم إلى أننا يجب أن نكون فيها".