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الأميرة اليابانية ماكو تتزوج رجلا من عامة الشعب

03:09 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الأميرة اليابانية ماكو تتزوج رجلا من عامة الشعب

الأميرة اليابانية ماكو

طوكيو - (د ب أ):

تزوجت الأميرة اليابانية ماكو اليوم الثلاثاء من صديقها غير المنتمي إلى البلاط الإمبراطوري، كي كومورو.

وأقيمت مراسم صامتة بدون أي احتفالات تقليدية بعد الجدل حول الخلافات المالية التي أحاطت بأسرة كومورو والتى كانت موضوعا لتقارير مكثفة فى اليابان .

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن مكتب البلاط الإمبراطوري قدم المستندات اللازمة للزوجين لتسجيل الزواج رسميا لدى السلطات اليوم الثلاثاء.

وقال كومورو في مؤتمر صحفي عقد في فندق في طوكيو مساء اليوم " أنا أحب ماكو". وأضاف " لدي حياة واحدة لاعيشها، وانا أريد أن أعيشها مع الانسانة التي أحبها".

وكان من المقرر أن تتزوج ماكو، 30 عاما، من حبيبها الجامعي في عام 2018، لكن حفل الزفاف تأجل بسبب انتقادات عامة واسعة النطاق بشأن تلك العلاقة.

وتسبب الاهتمام الإعلامي السلبي في معاناة ماكو من اضطراب ما بعد الصدمة، حسبما أعلن مسؤولو البلاط الإمبراطوري قبل وقت قصير من زواجهما.

وقبل مغادرتها إلى الفندق، شوهدت ماكو وهى تغادر المقر الملكي لأسرتها صباح اليوم وتحمل باقة من الزهور، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وتعتزم ماكو مغادرة اليابان لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة حيث يعمل كومورو فى مكتب محاماة .

وكان كومورو، 30 عاما، قد ذهب إلى الولايات المتحدة لدراسة القانون بعد إلغاء حفل الزفاف الذي تم الإعلان عنه بالفعل على ماكو في عام 2018. وأنهى مؤخرا دراسته هناك واجتاز امتحان نقابة المحامين في نيويورك.

وماكو هي ابنة شقيق الإمبراطور الياباني ناروهيتو.

وبموجب القانون، تفقد عضوات الأسرة الإمبراطورية مركزهن إذا تزوجن من أحد عامة الناس.

أميرة يابانية ماكو زواج أميرة يابانية البلاط الإمبراطوري كي كومورو

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