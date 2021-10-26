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التحفظ على وزير تونسي سابق و7 آخرين

02:51 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
التحفظ على وزير تونسي سابق و7 آخرين

تونس

وكالات:

أفادت إذاعة "موزاييك إف.إم" التونسية، الثلاثاء، بالتحفظ على وزير الفلاحة (الزراعة) السابق سمير الطيب، و7 مسؤولين آخرين تابعين للوزارة، بعد إذن من النيابة العامة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر وصفته بالمطلع دون أن تسمه، إن قرار التحفظ "يتعلق بقضية فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تونس إذاعة موزاييك إف.إم سمير الطيب التحفظ على وزير تونسي

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