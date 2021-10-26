سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا يعلنون انشقاقهم

وكالات:

أعلن سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا انشقاقهم، ورفضهم لما وصفوه بـ"الانقلاب"، وذلك حسب ما ذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية في منشور على صفحتها عبر فيسبوك.

ونشرت صفحة الوزارة، بياناً من عمر بشير مانيس، سفير السودان لدى فرنسا، وعبد الرحيم أحمد خليل، سفير السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعلي بن أبى طالب عبد الرحمن الجندي، سفير السودان لدى سويسرا ومكتب الأمم المتحدة بجنيف، يعلنون فيه إدانتهم لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" و"انحيازهم التام إلى مقاومتكم (في إشارة إلى الشعب) البطولية التي يتابعها العالم".