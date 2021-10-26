مصرع 3 مهاجرين بعد غرق قارب يقل نحو 27 شخصًا إلى اليونان

أثينا - أ ش أ

أعلن خفر السواحل اليوناني غرق ثلاثة مهاجرين، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهم العبور من تركيا إلى اليونان عقب غرق قارب يقل نحو 27 شخصًا.

وذكرت السلطات اليونانية - حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أنه جرى إنقاذ 21 شخصًا ويعتقد أن هناك 3 آخرين مفقودون.

وأكدت السلطات إجراء عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في المياه الواقعة جنوب شرق جزيرة خيوس اليونانية، حيث تشارك سفينتان تابعتان لخفر السواحل في عملية البحث بالإضافة إلى طائرتين مروحيتين وسفينة عسكرية ألمانية تابعة لحلف الشمال الأطلسي (ناتو) وثلاث سفن صيد.

ووفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وصل حوالي 6 آلاف و500 طالب لجوء إلى اليونان هذا العام، معظمهم عبر حدودها البرية الشمالية الشرقية مع تركيا.