بعد 8 أسابيع من زفافه الأسطوري.. وفاة غامضة لـ"قطب الفنادق" البريطاني

كتبت- رنا أسامة:

توفي رجل الأعمال البريطاني الشاب فيفيك تشادها، المعروف بأنه "قطب فنادق" ولديه علاقات مع قادة حزب المحافظين الحاكم، بعد 8 أسابيع فقط من زفافه الذي أُقيم في حفل أسطوري.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قضى تشادها (33 عامًا)، بعد ساعات من حضوره حفلًا في نادٍ ليلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان تشادها يدير مجموعة "ناين جروب"، التي لها أصول بملايين الدولارات، من بينها فنادق وعقارات.

أسّسها مع والده في 2012 بعد عامين من تخرجه بدرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وأصبحت إحدى أكبر شركات الفنادق الخاصة في المملكة المتحدة. وتمتلك الآن 18 فندقًا في جميع أنحاء بريطانيا وتوظف أكثر من 800 شخص بالإضافة إلى استثمارات تجارية وسكنية.

وقبل أسابيع قليلة، تزوج الشاب الهندي الأصل من ستوتي تشادها (29 عامًا) في حفل أسطوري بفندق من فئة الخمس نجوم في لندن، متوجًا بذلك أسبوعًا من الاحتفالات.

وقالت أرملة تشادها في حديث وُصف بالحصري لديلي ميل: "لا توجد كلمات لوصف ما حدث. أنا في حالة صدمة وما زلت أحاول استيعابها".

وتابعت: "لقد تزوجنا منذ 8 أسابيع فقط وكان الأمر رائعًا. والآن أنا مضطرة للتعايش مع فكرة فقداني حب حياتي. أنا مذهولة".

ويُحتمل أن يكون هناك تشريح للجثة لمعرفة أسباب وفاة رجل الأعمال البريطاني الذي لا يبدو أنه كان يعاني من أي مشاكل صحية أساسية معروفة، بالنظر إلى عُمره. غير أن مصادر مُقرّبة من عائلته رجّحت أن تكون "الوفاة طبيعية"، وفق الصحيفة.

واستدركت: "لكننا لا نعرف الحقيقة الكاملة حتى الآن وننتظر كشف ما حدث بالضبط".

وصرّح أصدقاء لرجل الأعمال الراحل، للديلي ميل، بأن أسترع لم تُبلّغ بعد بالأسباب الدقيقة لوفاة تشادها، فيما زعم أحدهم أن التقارير الأولية أشارت إلى أنها جاءت إثر "نوبة قلبية" في مقر إقامته بوسط لندن.

وكان تشادها يُقسم وقته بين منزل العائلة في بيركشاير ولندن.

ورغم صغر سن رجل الأعمال الراحل، إلا أنه تمكن من نسج علاقات مع قادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بما في ذلك رئيسي الحكومة السابقين، ديفيد كاميرون وتيريزا ماي.

وفي عام 2015، حينما كان عمره 25 عامًا، تبرع تشادها بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني من أجل قانون الزعيم الهندي المهاتما غاندي في ساحة البرلمان البريطاني، وهي مبادرة دعمها قادة بارزون مثل جورج أوزبورن.

وفي 2017، فاز بجائزة "النجم الصاعد" في حفل توزيع جوائز رواد الأعمال الشباب، تقديرًا لعمله.