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لبنان.. أحكام متفاوتة بالسجن بحق 20 متهما في قضية إرهابية

11:50 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
لبنان.. أحكام متفاوتة بالسجن بحق 20 متهما في قضية إرهابية

لبنان

بيروت - (د ب أ):

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان اليوم الثلاثاء عقوبات متفاوتة بالأشغال الشاقة، والمؤبدة، بحق 20 متهما ، بينهم سعودي وسوري ، في القضية المعروفة باسم "إرهابيو فندق دي روي".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، قضت المحكمة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق عدد من المتهمين وتجريدهم من حقوقهم المدنية بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأحزمة الناسفة والمتفجرات.

وعاقبت المحكمة اثنين بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة وتجريدهما من حقوقهما المدنية، كما عاقبت ثلاثة متهمين بالاشغال الشاقة مدة خمسة ،وثلاثة ، وعامين وتجريدهم من حقوقهم المدنية.

وأصدرتة المحكمة عقوبة السجن بحق شخصين تسعة أشهر وستة أشهر ، وألزمت سبعة من المحكوم عليهم تقديم كل واحد منهم بندقية ، ومتهم غرامة قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية.

وتعود وقائع القضية عندما داهمت دورية من الأمن العام فندقا في محلة الروشة عام 2014 كان يأوي مجموعة إرهابيين يخططون للقيام بعملية إرهابية، وقد تم إلقاء القبض على عدد منهم أثناء المداهمة.

لبنان المحكمة العسكرية قضية إرهابية إرهابيو فندق دي روي

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