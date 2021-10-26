بينها حل النقابات.. قائد الجيش السوداني يصدر 6 قرارات جديدة

كتب- مصراوي:

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، 6 قرارات جديدة، من بينها حل النقابات والاتحاد المهنية.

كان مكتب البرهان أعلن عن عقد مؤتمر صحفي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك غداة إعلانه عدة إجراءات في السودان.

وأكد مسؤول من مكتب البرهان عقد المؤتمر دون إعطاء المزيد من التفاصيل، بحسب قناة "العربية" لإخبارية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء، بناء على طلب 6 دول غربية (بريطانيا وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا).

كان البرهان أعلن أمس الاثنين تعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية، مؤكدًا في الوقت نفسه الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام.

جاء ذلك ضمن حزمة قرارات شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وقال البرهان في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي إن الجيش اتخذ تلك الخطوات بهدف حماية الثورة والبلاد، واعدا بتشكيل حكومة جديدة.

وأكد أن السودانيين يرفضون حكم الحزب أو الفرد الواحد، قائلا: "التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد". واعتبر أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفاً: "الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها".

وشهد السودان فجر الاثنين سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء برئاسة عبدالله حمدوك، قياديين في أحزاب عدة، فضلًا عن قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلا عن مستشار رئيس الحكومة الإعلامي فيصل محمد صالح.