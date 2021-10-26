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رغم تعليق المساعدات.. مسؤولة أمريكية: المعونة الإنسانية للسودان ستستمر

10:36 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
رغم تعليق المساعدات.. مسؤولة أمريكية: المعونة الإنسانية للسودان ستستمر

رئيسة وكالة المعونة الأمريكية سامنتا باور

واشنطن- (بي بي سي):

قالت رئيسة وكالة المعونة الأمريكية سامنتا باور إن المعونة الانسانية التي تقدمها بلادها للخرطوم لن تتوقف، وذلك بعد تعليق واشنطن مساعدات بقيمة 700 مليون دولار على وقع التحركات العسكرية الأخيرة في السودان.

وأكدت في بيان أن "المعونة الإنسانية المقدمة للشعب السوداني والتي تجاوزت قيمتها خلال السنة المالية 2021 قد تجاوزت 386 مليون دولار ستستمر".

وأمس الاثنين، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الإجراءات التي اتخذها المكون العسكري في السودان والممثلة في حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بمواد الوثيقة الدستورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده لن تتردد في مساءلة من يقترفون أي أعمال عنف ضد المدنيين في ‎السودان وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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