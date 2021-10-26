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السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار على المتظاهرين إلى 10 قتلى

10:30 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار على المتظاهرين إلى 10 قتلى

أحداث السودان

الخرطوم- (بي بي سي):

أكدت مصادر طبية لبي بي سي أن عشرة اشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر إطلاق قوات الأمن السودانية النار على المحتجين في عدة مناطق في الخرطوم، خاصة عند محيط مبنى قيادة الجيش.

وأضافت المصادر أن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل وجود حالات حرجة وسط المصابين، مشيرة إلى أن الاوضاع داخل المستشفيات صعبة للغاية في ظل نقص الكوادر والمستلزمات الطبية.

في هذه الأثناء، مازالت القوات الأمنية المشتركة تنتشر بكثافة في محيط مبنى قيادة الجيش بعد استمرار إغلاق كل الطرق المؤدية اليه.

كما تغلق وحدات أمنية الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.

ويواصل المحتجون حراكهم لليوم الثاني على التوالي ضد قرارات الجيش التي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة واستمرار اعتقال القادة المدنيين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وانحصرت معظم المظاهر الاحتجاجية في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل الأحياء السكنية، حيث عمد المحتجون إلى وضع المتاريس وقطع الطرقات لمنع حركة القوات الأمنية.

هذا المحتوى من

BBC
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