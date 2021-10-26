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اليابان ثالث أكبر مزود للقاحات كورونا في العالم بعد تبرعها بـ30 مليون جرعة

08:55 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
اليابان ثالث أكبر مزود للقاحات كورونا في العالم بعد تبرعها بـ30 مليون جرعة

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي

طوكيو - أ ش أ:

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن بلاده ستصبح ثالث أكبر مزود في العالم للقاحات المضادة لكورونا، إذ أنه من المقرر أن تصل عدد تبرعات اليابان التي أرسلتها إلى 20 دولة ومنطقة، إلى 30 مليون جرعة بعد تسليم شحنة إضافية إلى تايوان.

وقال موتيجي - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء - "نأمل أن يساعد توفير اللقاحات من اليابان في منع انتشار مزيد من عدوى فيروس كورونا".

وتقدم اليابان تقدم جرعات محلية الصنع من لقاح استرازينيكا إلى البلدان والمناطق الأخرى التي تحتاج إليها. ومن المقرر تسليم 300 ألف جرعة إضافية إلى تايوان غدا الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي التي أرسلته طوكيو من اللقاحات إلى تايبيه 4.2 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن فيتنام وإندونيسيا، اللتان تربطهما علاقات وثيقة مع اليابان، هما أيضًا من بين المتلقين، حيث تلقى كل منهما 4 ملايين جرعة.

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق يوشيهيدي سوجا قد تعهد يونيو الماضي بالتبرع بـ 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي. وشهدت اليابان انخفاضًا حادًا في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 يوميًا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التطعيم.

يشار إلى أنه مع صعوبة الوصول المتكافئ إلى لقاحات كوفيد-19، تقدم الدول المتقدمة التي لديها إمدادات وفيرة، جرعات إلى بلدان أخرى. وتكثف الولايات المتحدة والصين دبلوماسية اللقاح هذه.​

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توشيميتسو موتيجي لقاح كورونا فيروس كورونا طوكيو اليابان

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