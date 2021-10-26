الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالأراضي المحتلة

بروكسل - أ ش أ:

أدان الاتحاد الأوروبي، إعلان السلطات الإسرائيلية أمس عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في القدس الشرقية.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد صباح اليوم الثلاثاء - أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين واحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.

وجدد الاتحاد تأكيده بعدم الاعتراف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الجانبان (الفلسطيني والإسرائيلي)، مطالبا في الوقت ذاته حكومة إسرائيل بوقف بناء المستوطنات وعدم المضي قدما في المناقصات المعلنة.​