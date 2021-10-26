Masrawy logo white

الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالأراضي المحتلة

08:54 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالأراضي المحتلة

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - أ ش أ:

أدان الاتحاد الأوروبي، إعلان السلطات الإسرائيلية أمس عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في القدس الشرقية.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد صباح اليوم الثلاثاء - أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين واحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.

وجدد الاتحاد تأكيده بعدم الاعتراف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الجانبان (الفلسطيني والإسرائيلي)، مطالبا في الوقت ذاته حكومة إسرائيل بوقف بناء المستوطنات وعدم المضي قدما في المناقصات المعلنة.​

هذا المحتوى من

الاتحاد الأوروبي بروكسل الاحتلال الإسرائيلي وحدات استيطانية فلسطين

الخبر التالى:

اليابان ثالث أكبر مزود للقاحات كورونا في العالم بعد تبرعها بـ30 مليون جرعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 3 أيام ممطرة.. الأرصاد: انخفاض حرارة وشبورة حتى الأحد المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا