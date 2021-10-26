مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة أحداث السودان

نيويورك - (د ب أ)

ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الثلاثاء لمناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس المؤلف من 15 عضوًا اجتماعًا مغلقًا بعد ظهر اليوم، بناء على طلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإستونيا وأيرلندا والنرويج، بعد عودة وفدها من زيارة مشتركة لمنطقة الساحل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا الاثنين، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين في السودان، وحث جميع الأطراف على "الاحترام الكامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس".

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في وقت سابق الاثنين فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان مشيرًا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.