تونس: السعودية والكويت تدعمان قرارات 25 يوليو

تونس - (د ب أ)

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الاثنين، إن السعودية والكويت تدعمان الإجراءات المعلنة في تونس منذ 25 يوليو الماضي من قبل الرئيس قيس سعيد.

وأوضح الجرندي الذي يشارك ضمن الوفد التونسي في قمة "مبادرة الشرق الاوسط الأخضر" في العاصمة السعودية الرياض، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يساندان الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد.

وقال وزير الخارجية في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء: "السعودية تتابع الوضع في تونس، وستساندها كي تستعيد استقرارها في محيطها كما في الماضي".

وتابع الجرندي: "تم إعطاء تعليمات على المستوى التقني والفني، كي يقع استكمال مسار المباحثات الجارية بين البلدين في عديد المجالات منذ فترة، كي تفضي إلى عدد من الإجراءات خلال الأيام القليلة القادمة".

وبشأن دولة الكويت أوضح الجرندي: "سيقع قريبا جدا إرساء لجنة مشتركة بين الطرفين يتم التباحث من خلالها في عديد مجالات التعاون، والمجالات الاستثمارية بعيدة المدى من أجل التأسيس لعلاقات مستدامة".

وتسعى تونس لحشد الدعم المالي والاقتصادي لدى دول صديقة في المنطقة العربية لمجابهة النقص الكبير في السيولة بخزينة الدولة وتمويل الاصلاحات.

وقال مسؤول في البنك المركزي التونسي في وقت سابق من الشهر الجاري، إن تونس تجري مفاوضات متقدمة مع السعودية والإمارات لتعبئة موارد الدولة.

ويأتي التصريح في أعقاب تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس من "بي 3" إلى "سي إيه إيه1" مع نظرة مستقبلية سلبية.