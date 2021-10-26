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سلاح الجو الإسرائيلي سيبدأ التدريب على مهاجمة برنامج إيران النووي

12:07 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
سلاح الجو الإسرائيلي سيبدأ التدريب على مهاجمة برنامج إيران النووي

سلاح الجو الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب ا)

علمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سلاح الجو الإسرائيلي سيبدأ التدرب على توجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني ابتداء من العام المقبل، بعد أن خصص التمويل وقام بتحديث جدول تدريبه على المهمة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها الاثنين، إنه في ضوء عدم اليقين المتزايد بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ووسط مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة، كثف الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة من جهوده للإعداد لتهديد عسكري موثوق به ضد منشآت طهران النووية.

وفي بداية هذا العام، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أنه أصدر تعليمات للجيش بالبدء في وضع خطط هجوم جديدة، وفي الأسبوع الماضي ترددت تقارير أن الحكومة خصصت مليارات الشواقل لجعل هذه الخطط قابلة للتطبيق.

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي ، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وعلمت الصحيفة أن بعض جوانب خطة هجوم سلاح الجو الإسرائيلي ، والتي لا تزال في مرحلة" مسودة" ويمكن أن تكون جاهزة في غضون فترة زمنية قصيرة، في حين أن البعض الآخر قد يستغرق أكثر من عام ليكون قابلاً للتنفيذ بشكل كامل.

وتخشي إسرائيل من امتلاك إيران أسلحة نووية على خلفية تصريحات القادة في طهران بأن إسرائيل ورم سرطاني يجب استئصاله.

سلاح الجو الإسرائيلي تل أبيب برنامج إيران النووي الاحتلال الإسرائيلي

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