رئيس الوزراء البريطاني: العلاقات مع روسيا ليست كما نرغب

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين إن "علاقات بريطانيا الحالية مع روسيا ليست كما نرغب في أن تكون" إلا أن الدولتين لديهما "مسؤولية للعمل معا".

وأشار إلى أن قضايا مثل الهجوم بغاز أعصاب في بلدة سالزبوري عام 2018 والإجراءات التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، تعني أنه "لا تزال هناك صعوبات ثنائية كبيرة" بين البلدين.

وبحث جونسون وبوتين قضايا مثل تغير المناخ وأفغانستان خلال اتصال هاتفي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن متحدث باسم 10 داونينج ستريت، مقر الحكومة، قوله إن "رئيس الوزراء كان واضحا في أن علاقات بريطانيا الحالية مع روسيا ليست كما نرغب في أن تكون".

وتابع "قال إنه لا تزال هناك صعوبات ثنائية كبيرة، من بينها واقعة التسميم في سالزبوري عام 2018".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء أكد أيضا على أهمية السيادة الأوكرانية".

وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء قال إنهما بصفتهما عضوين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي واقتصادين من الاقتصادات الكبرى ولديهما تاريخ طويل مشترك، فإن بريطانيا وروسيا لديهما مسؤولية للعمل معا من أجل التصدي للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ وحماية الاتفاقيات العالمية مثل الاتفاق النووي الإيراني".