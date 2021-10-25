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السفير البريطانى: زيارة الأمير تشارلز المرتقبة إلى مصر تعد دليلا قويا على عمق العلاقات

10:37 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
السفير البريطانى: زيارة الأمير تشارلز المرتقبة إلى مصر تعد دليلا قويا على عمق العلاقات

الأمير تشارلز

القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي أن زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوال إلى مصر في شهر نوفمبر المقبل تعد دليلا قويا على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين.

وقال بايلي - في رسالة مسجلة بثت على الصفحة الرسمية لسفارة بريطانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء اليوم الإثنين بهذه المناسبة - إن هذه الزيارة سوف تسهم في توطيد "روابطنا الإنسانية".

وأوضح السفير أن الأمير تشارلز ودوقة كورنوال سيشاهدان بنفسهما خلال الزيارة حضارة مصر القديمة والعريقة وفي نفس الوقت مصر الحديثة ومدى تطورها ونموها، لافتا إلى أن أمير ويلز ودوقة كورنوال سيقابلان "مجتمعات ملهمة وأصحاب أعمال ريادية" وسيتم مناقشة أهم قضية للإنسانية وهي تغير المناخ وذلك من خلال محادثات مع مسئولي الحكومة المصرية ورموز دينية".

وأوضح أنه سيتم بحث كيفية العمل سويا لتنفيذ القرارات التي سيتم اتخاذها في مؤتمر المناخ الدولى "كوب ٢٦" ( الذي تستضيفه جلاسكو نهاية الشهر الجاري) فى الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة المؤتمر القادم (كوب ٢٧).

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الأمير تشارلز السفير البريطاني في مصر بريطانيا

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