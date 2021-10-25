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رئيس الوزراء الإماراتي يزورالجناح المصري بمعرض إكسبو دبي

10:29 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإماراتي يزورالجناح المصري بمعرض إكسبو دبي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أبوظبي - (أ ش أ):

زار رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجناح المصري "بمعرض أكسبو "المقام في منطقة "الفرص" و المميز بتصميمه المستوحى من الحضارة الفرعونية التي تعد من أعرق حضارات العالم.

واطلع خلال الزيارة اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، على ما تقدمه مصر من خلال الجناح من معروضات جمعت فيها بين عبق التاريخ وطموحات المستقبل، وشملت مجموعة من التحف الأثرية النادرة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين وتم تقديمها من خلال إكسبو للتعريف بثراء الحضارة المصرية وما خلفته من آثار مبهرة، في حين مزج الجناح بين عمق التاريخ وإبهار التكنولوجيا من خلال المرشدة السياحية الافتراضية التي تصحب الزائرين في جولة توفر من خلالها معلومات وافية حول الجناح ومكوناته وبأسلوب تفاعلي، وتجربة السفر عبر الزمن بالتقنيات ثلاثية الأبعاد.

ومن أهم القطع الأثرية التي شاهدها خلال جولته في الجناح المصري تابوت الكاهن "بسماتيك بن أوزير"، الذي عاش في مصر خلال فترة نهاية عصر الدولة الحديثة 1069 حتى 1550 قبل الميلاد وتم اكتشاف التابوت حديثا ويتميز بنقوشه وألوانه المحفوظة بصورة لافتة.

هذا المحتوى من

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجناح المصري معرض إكسبو دبي الحضارة الفرعونية

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