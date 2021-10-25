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بريطانيا: مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن ايرلندا الشمالية غير كافية

09:54 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
بريطانيا: مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن ايرلندا الشمالية غير كافية

الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ)

قالت بريطانيا إن مقترحات الاتحاد الأوروبي لحل الاضطربات الاقتصادية في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في ايرلندا الشمالية "غير كافية"، حيث لا يزال الجانبان في حالة جمود في المفاوضات وهو ما قد يتسبب في اندلاع حرب تجارية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديفيد فروست وزير الدولة البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي قوله للجنة برلمانية اليوم الاثنين "لست متأكدا من أنهم سيحققون التحرير الطموح للتجارة بين بريطانيا وايرلندا الشمالية الذي نأمل أن نراه"، في إشارة إلى عرض الاتحاد الأوربي خفض عمليات التفتيش في الجمارك للبضائع التي تعبر البحر الايرلندي. وأضاف "الخلافات بيننا لا تزال كبيرة".

وهناك خلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في محادثات إضافية بشأن تسوية ما بعد بريكست، حيث هددت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن تعلق بشكل أحادي اتفاق الخروج الذي يتناول ايرلندا الشمالية بسبب تأثيره السلبي على التجارة.

وفي أعقاب الخروج من الاتحاد، وافقت بريطانيا على وجود حدود جمركية فعالة في البحر الايرلندي من أجل تجنب إنشاء حدود صعبة في جزيرة ايرلندا. وترغب بريطانيا الآن في تعديل الاتفاق، معتبرة أنه يضر باقتصاد ايرلندا الشمالية ولا يحقق الهدف منه.

الاتحاد الأوروبي لندن بريطانيا ايرلندا الشمالية

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