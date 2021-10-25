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الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري الألماني وتسلمه مذكرة احتجاج

09:30 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري الألماني وتسلمه مذكرة احتجاج

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (د ب أ)

استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الألماني وسلمته مذكرة احتجاج على تصريح وزيرة دفاع بلاده أنجريت كرامب كارينباور بضرورة تهديد الغرب موسكو باستخدام الأسلحة النووية ضدها.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أورده الموقع الإخباري لقناة (أرتي عربية ) الروسية: "اسُتدعي الملحق العسكري في سفارة ألمانيا لدى موسكو إلى الدائرة الرئيسية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع".

وأضاف البيان: "أخطرنا المسؤول الألماني بأن التصريحات الأخيرة لوزيرة الدفاع الألمانية تؤجج التوتر في أوروبا ولا تسهم في التطبيع".

وأشار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في وقت سابق، إلى أن "برلين يجب أن تعرف جيدا كيف تنتهي الدعوات لنشر القوات على الحدود الروسية"، مشددا على أن "الأمن في أوروبا لا يمكن إرساؤه دون الأخذ بمصالح روسيا".

كانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور قد صرحت الأسبوع الماضي ردا على سؤال حول احتواء روسيا في منطقتي البلطيق والبحر الأسود، بأنه "من الضروري أن نوضح لموسكو أن الدول الغربية مستعدة لاستخدام مثل هذه الوسائل أيضا"، في إشارة للسلاح النووي.

وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الألماني مذكرة احتجاج

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