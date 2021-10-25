عالميا: ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" إلى 4 ملايين و951 ألف حالة

عواصم عالمية - (أ ش أ):

ارتفعت أعداد إصابات فيروس (كورونا) على مستوى العالم، منذ ظهور الوباء وحتى اليوم، إلى 243 مليونا و899 ألفا و478 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة 4 ملايين و951 ألفا و744 حالة، وفق آخر إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وفيما يلي آخر التحديثات بشأن حالات الإصابة والوفيات الجديدة المعلنة خلال الساعات الأخيرة في عدد من دول العالم.

في أوروبا، سجلت المملكة المتحدة 36 ألفا و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت، خلال الفترة نفسها، 38 حالة وفاة إضافية، بحسب ما ذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية، عبر موقعها الإلكتروني.

وفي المجمل، تتجاوز إصابات "كورونا" في المملكة المتحدة الـ 8.7 مليون حالة على مستوى البلاد.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 30 حالة وفاة، كما سجلت ألفين و535 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 131 ألفا و856 حالة، والعدد التراكمي للإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و743 ألفا و720 إصابة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 313 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 85 ألفًا و451 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية - في بيان لها أوردته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية - أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 18 ألفًا و138 حالة وفاة عقب تسجيل 5 وفيات جديدة على مدار أمس، كما أشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 290 حالة على مستوى البرتغال.

وسجّلت سلطات الصحة اليونانية ارتفاعا ملحوظا في الزيادة اليومية في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، وذلك بواقع 54 حالة وفاة، و3 آلاف و937 إصابة جديد، يرتفع بها إجمالي الوفيات المسجلة في اليونان منذ ظهور الوباء إلى 15 ألفا و682 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 720 ألفا و295 إصابة.

وفي جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 166 إصابة خلال اليوم الأخير، ولم تسجل أية وفيات جديدة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 568 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 121 ألفا و700 إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة الهولندية تسجيل 6 وفيات، و5 آلاف و331 إصابة جديد خلال اليوم الأخير، ليزداد إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في هولندا منذ ظهور الوباء إلى 18 ألفا و320 حالة، ويصل عدد الإصابات إلى مليونين و87 ألفا و859 إصابة.

كما أعلنت السلطات الصحية في رومانيا تسجيل 9187 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و571 ألفًا و115 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 44 ألفًا و980 حالة وفاة، عقب تسجيل 301 حالة وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليونا و331 ألفًا و225 شخصًا على مستوى البلاد.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1477 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتع إجمالي الإصابات إلى 517 ألفا و802 إصابة، والوفيات إلى 6 آلاف و915 حالة. وسجلت الوزارة تعافي 628 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 485 ألفا و232 حالة.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5908 إصابات جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و104 آلاف و117 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و571 حالة.

آسيويًا.. أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و240 ألفا و479 إصابة، والوفيات إلى 143 ألفا و235 حالة، وسجلت الوزارة تعافي 1236 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و83 ألفا و690 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و567 ألفا و981 والوفيات إلى 27 ألفا و828.

وسجلت الوزارة تعافي 413 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و531 ألفا و740 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 3 آلاف و639 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 892 ألفًا و579 إصابة، وسجلت الوزارة 65 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 21 ألفًا و738 وفاة، في حين تماثل ألف و323 شخصًا لشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 807 آلاف و301 متعافي.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 175 ألفًا و818 إصابة.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (ستريت تايمز) السنغافورية - إنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد إلى 329 وفاة.

وفي القارة الأفريقية، أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا تسجيل 9 وفيات، و146 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة منذ ظهور الوباء في جنوب افريقيا -الأكثر تضررا من الفيروس في القارة- إلى 88 ألفا و934 حالة، ويصل العدد التراكمي للإصابات إلى مليوني و919 ألفا و778 إصابة.

ورصدت وزارة الصحة الكينية 3 وفيات و16 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في كينيا 5 آلاف و260 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 252 ألفا و688 إصابة.