اتحاد المحامين العرب يعرب عن قلقة إزاء تطورات الأوضاع في السودان

القاهرة - (أ ش أ):

‎أعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن عميق القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، داعية كافة الأطراف إلى الالتزام بالحوار واحترام الأسس المتعلقة بالفترة الانتقالية خاصة الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 بكافة بنودها.

‎ وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى- في بيان اليوم/ الإثنين/- إن الاتحاد يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في السودان بإعلان الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني حل مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، مؤكدًا ضرورة حل المشكلات عن طريق الحوار بين كافة الأطراف حفاظًا على وحدة السودان ومكتسبات ثورته.

‎وأكد بنعيسى ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي تضمن فترة انتقالية سلمية تحقق للشعب السوداني طموحاته بمشاركة كافة الأطراف السياسية وعدم العودة إلى الوراء، مشددًا على أن لغة الحوار والتفاهم وإعلاء مصلحة الوطن هما السبيل الوحيد للانتقال من هذه المرحلة الصعبة ‏إلى مرحلة تحقيق الأمن والسلام والرخاء ‏والازدهار ‏في إطار سلطة مدنية تحظى بثقة الشعب السوداني.

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