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الخارجية الليبية تدعو للتهدئة في السودان

07:37 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
الخارجية الليبية تدعو للتهدئة في السودان

وزارة الخارجية الليبية

طرابلس - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: "إنها تتابع باهتمام بالغ ما آلت إليه الأوضاع في السودان الشقيق".

وفي بيان أصدرته مساء اليوم الإانين، دعت الوزارة كافة الأطراف في السودان إلى التهدئة، وتغليب لغة الحوار، وتجنيب الشعب السوداني المزيد من مخاطر الانقسام والصراع بين مكوناته، واحترام إرادة وخيارات الشعب السوداني في الالتزام بالخيار الديمقراطي".

كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن في وقت سابق اليوم فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.

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