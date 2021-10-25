المجلس الرئاسي الليبي يؤكد تحسن أحوال المهاجرين

طرابلس - (د ب أ)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني إن أوضاع المهاجرين غير النظاميين في الفترة الحالية أفضل بكثير من السنوات السابقة، إذ لم يعد يتعرض المهاجرون لمعاملة سيئة أو انتهاكات كتلك التي حصلت في مرحلة الانقسام أو الانفلات الأمني الذي كانت تشهده البلاد في السنوات الماضية.

جاء تصريحات الكوني مساء اليوم الإثنين خلال لقائه إلى جانب ووزيرة الشؤون الاجتماعية مع ممثلي عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في ليبيا.

وخلال الاجتماع، أكد الكوني أن "كل المشاكل المتعلقة بملف الهجرة سيتم حلها وبأسرع وقت، من خلال معالجة متكاملة تبدأ من وقف تدفق المهاجرين من المدن الجنوبية الليبية، وتفعيل الاتفاقيات مع دول الجنوب بخصوص حماية الحدود".

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد طالب ممثلو المنظمات الدولية، بالعمل على إخلاء سبيل النساء والأطفال المحتجزين بمراكز الإيواء، وتحسين ظروف إقامة الآخرين منهم، من خلال نقل المسؤولية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى تستطيع المنظمات التعاون مع أجهزة الحكومة المختلفة، وحل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المهاجرين والعائلات.

بدورها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، أن الوزارة تهتم بشؤون المهاجرين وتقوم بزيارات ميدانية للتعرف على ظروفهم اليومية، وأوضاعهم الإنسانية، ومتابعة حالتهم الصحية من خلال فرق المتابعة وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، مشيرةً إلى استئناف رحلات المغادرة الإنسانية للمهاجرين، وبدء عمليات تسفيرهم إلى بلدانهم.

وضم الاجتماع ممثلة رئيس منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونسكو، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.