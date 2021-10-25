الأمم المتحدة: العالم يتجه إلى مستويات كارثية من الاحتباس الحراري

نيويورك - (د ب أ)

أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة بأن العالم لا يزال متجها إلى مستويات كارثية من الاحتباس الحراري، على الرغم من سلسلة التعهدات الوطنية الخاصة بمكافحة تغير المناخ.

ووفقا للدراسة التي صدرت اليوم الاثنين قبيل قمة المناخ المقررة في مدينة جلاسجو الإسكتلندية، فإنه إذا لم تحدد الدول بشكل سريع أهدافا أكثر قوة لخفض الانبعاثات، ستزداد درجة حرارة العالم بمقدار 7ر2 درجة مئوية بحلول عام 2100 .

وستتجاوز هذه الزيادة المتوقعة بدرجة كبيرة الهدف المتمثل في الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة العالم أقل من 2 درجة مئوية والدرجة الأفضل وهي 5ر1 درجة مئوية التي تم تحديدها في عام 2015 في اتفاقية باريس للمناخ التي وقعت عليها كل الدول، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

واعتبر التقرير أن ارتفاع درجة حرارة العالم بمقدار 7ر2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية سيشكل إعادة تشكيل كارثية للكوكب.

وكان تقرير صادر من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي قد أشار إلى أن ارتفاع درجات حرارة العالم بمقدار 2 درجة مئوية فقط سيتسبب في حدوث موجات الحرارة الشديد 14 مرة في القرن الواحد، مقارنة بحدوثها مرتين حاليا في كل قرن. وأوضح التقرير أن حالات الجفاف الزراعي ستحدث بزيادة تبلغ 4ر2 مرة مقارنة بالوقت الراهن. وأضاف أن البحار ستستمر في الضغط على المدن الساحلية.