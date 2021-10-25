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البرلمان الليبي يعدل سن الترشح لرئاسة الدولة

06:14 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
البرلمان الليبي يعدل سن الترشح لرئاسة الدولة

الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليح

طرابلس - (د ب أ)

قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن المجلس صوت بالأغلبية في جلسة اليوم الاثنين على تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عامًا بدلاً عن 40 عامًا.

وأفاد بليحق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "جلسة اليوم عقدت برئاسة النائب الأول فوزي النويري، وأن المجلس ناقش فيها عددًا من مشاريع القوانين، وأقر قانون المعاملات الإلكترونية.

كان النويري قد التقى صباح اليوم الاثنين بمقر ديوان المجلس في طبرق رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الذي أطلعه على استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبرز الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه المفوضية.

وأكد النويري حرص مجلس النواب على عقد الانتخابات في موعدها، موضحا أن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

كان مجلس النواب الليبي قد أقر في مطلع الشهر الجاري قانون الانتخاب البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر 2021.

عبدالله بليحق البرلمان الليبي طرابلس فيسبوك

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