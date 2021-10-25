الإمارات والبحرين يبحثان سبل دعم و تعزيز العلاقات الثنائية

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، سبل تعزيز و تنمية العلاقات التي تجمع البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى على هامش قمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) في العاصمة السعودية الرياض - الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في المنطقة، من خلال إطلاق "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، لخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث والإضرار بالتربة، وما تحظى به هذه المبادرة من دعم كبير من قادة وزعماء العالم، لما لها من فوائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، أهمها مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة .