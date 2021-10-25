شكري وفيلتمان يبحثان هاتفيا التطورات الأخيرة في السودان

القاهرة - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري اليوم من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي "چيفري فلتمان" تم خلاله تناول التطورات الأخيرة على المشهد السوداني ، حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.

وقال المتحدث ، في بيان صحفي ، إن المبعوث الأمريكي استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وهو ما أشار معه الوزير شكري إلى متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة في السودان.