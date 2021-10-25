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"تغليب مصلحة الوطن".. أول تعليق من مصر على أحداث السودان

02:52 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
"تغليب مصلحة الوطن".. أول تعليق من مصر على أحداث السودان

مظاهرات السودان

(مصراوي):

تتابع جمهورية مصر العربية عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.

وأكدت الخارجية في بيانها، أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

وتدعو مصر كافة الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسئولية وضبط النفس، لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

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