وزير الخارجية الألماني: يجب إدانة أي انقلاب جديد في السودان على نحو واضح

برلين - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، أن أي انقلاب جديد في السودان "يجب إدانته على نحو واضح".

ودعا السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المسؤولين في السودان إلى "استكمال عملية الانتقال السياسي السلمية في السودان نحو تحقيق ديمقراطية وإلى احترام إرادة الشعب السوداني".

وطالب ماس بأن يتم حل الخلافات في الرأي في إطار الحوار "ويجب إنهاء هذه المحاولة للانقلاب على الفور".

من جانبها، نصحت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى السودان، وذكرت الوزارة في توصياتها المحدثة الخاصة بالسفر أن هناك "عمليات إغلاق واسعة النطاق لجسور وطرق في الخرطوم على خلفية الاضطرابات السياسية الداخلية" وأوضحت أن هذه الإغلاقات قام بها الجيش كما قام بها أيضا مشاركون في المظاهرات الحالية في البلاد.

ونوهت الوزارة إلى أن "الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت تم قطعها على نطاق واسع في البلاد".

وأوصت الوزارة الرعايا الألمان في السودان إلى "البقاء في مكان آمن وتجنب التجمعات البشرية".

كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن قبل وقت قصير من اليوم فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وسبق ذلك قيام المكون العسكري في السودان باعتقال عدد من المسؤولين وقيادات قوى الحرية والتغيير في البلاد، كما أفادت وزارة الإعلام السودانية في وقت سابق بأن عناصر من الجيش اقتادت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مكان غير معلوم.