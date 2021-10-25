مجلس نظارات البجا في السودان يعلن تأييد تحركات الجيش

(وكالات):

لم تمض لحظات على إعلان حالة الطوارئ في السودان، حتى أعلن مجلس نظارات البجا في شرق البلاد، اليوم الاثنين، تأييده للتحركات التي اتخذتها القوات الأمنية.

وقال المجلس الذي شهدت علاقته بالحكومة مؤخرا توترا ملحوظا على خلفية التظاهرات واقفال مرفأ بورتسودان، والمطالبة بتعليق اتفاق السلام الموقع في جوبا، ببيان إنه يؤيد إجراءات الجيش، وينحاز لمطالب الشعب، بحسب ما نقلته "العربية".

فيما أوضح كرار عسكر أمين الشباب ف يمجلس النظارات، في اتصال مع العربية أن حكومة عبد الله حمدوك حزبية، متهما إياها بتجاوز الوثيقة الدستورية.

كما أكد أن فريقه يريد تشكيل حكومة مدنية وليست حزبية.

يأتى ذلك، بعد أن أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان في خطاب نقله التلفزيون الرسمي حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء الذي يترأسه عبد الله حمدوك، والسيادة أيضا، فضلا عن تعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، ووقف عمل لجنة إزالة التمكين.