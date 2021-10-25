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مُستوطنون يؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

01:18 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
مُستوطنون يؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

ارشيفية

رام الله - أ ش أ

أدى مستوطنون اليوم الإثنين، صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامها بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس- في بيان صحفي - إن المستوطنين الذين بلغ عددهم 148 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، قبل أن ينسحبوا من باب السلسلة.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

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مستوطنون يهود صلوات تلمودية باحات الأقصى الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك شرطة الاحتلال

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